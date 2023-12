Ratinger Infrastruktur Darum hat die Ratinger SPD für den Haushalt gestimmt

Ärgerlich ist für die SPD-Fraktion, dass viele Zukunftsaufgaben gerade im Klimaschutz sich so im Haushalt nicht finden. „Nach dem neuen Heizungsgesetz muss Ratingen eine kommunale Wärmeplanung erstellen. Das wird mehrere Jahre in Anspruch nehmen. Dies darf nun aber nicht zum Stillstand sämtlicher Umwelt-Aktivitäten führen“, sagte Willm Rolf Meyer, stellvertretender SPD-Fraktionsvorsitzender. „Selbst für den Fall, dass die Contracting-Verträge für zehn städtische Immobilien zurückgestellt werden sollten, muss ein Weg gefunden werden, um kommunale Gebäude trotzdem energetisch zu sanieren.“ Ein weiterer Punkt sei der ausgewogene Brandschutzbedarfsplan. „Sicherheit kostet Geld“, meinte Wiglow, „die Sicherheit aller Bürger liegt uns am Herzen, daher muss auch in West etwas geschehen.“ Zudem gebiete es die Fürsorgepflicht, die Überstunden bei der Feuerwehr durch Zusatzpersonal abzubauen, auch um ein attraktiver Arbeitgeber zu bleiben.