Sparkasse-Geschäftsstelle in Radevormwald Zwischen den Bankschaltern erklingt Musik

Und so fanden sich die Kunden am späten Montagnachmittag zu einem vorweihnachtlichen Mini-Konzert wieder. Und das hatte Charme. Während die Kunden aufmerksam zuhörten, als etwa Luis Brell „Tochter Zion“ oder „We Wish You A Merry Christmas“ auf seiner Gitarre spielte, wurden nebenan noch Überweisungen ausgefüllt oder Bargeld abgehoben.