Nach Ablehnung eines „Beförderungs“-Wunsches der Parteichefin Kritik an CDU-Fraktion auch aus Ortsverbänden

Dormagen · An einer gescheiterten Veränderung der Sitzordnung im Stadtrat entzündet sich der nächste Streit in der CDU. Die Kritik an der Fraktion kommt jetzt aus vier der sechs Ortsverbände. Um was es geht.

20.12.2023 , 04:50 Uhr

Michael Podlogar ist der Hauptinitiator der Kritik. Foto: privat Foto: privat