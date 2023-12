Politik in Radevormwald Seniorenbeirat drängt auf einen Altenplan

Ein wesentlicher Wunsch des Seniorenbeirats ist für die kommenden Jahre die Erstellung eines kommunalen Altenplans. Eine zukunftsorientierte Seniorenpolitik der Kommunen sei unerlässlich, um die Herausforderungen der Zukunft zu meistern. Die Zahl der älteren und hilfebedürftigen Menschen in den Städten steige. Gleichzeitig würden sich durch die demografischen Entwicklungen und gesellschaftlichen Trends, wie etwa der allgemeine Fachkräftemangel, die Zunahme von Singlehaushalten oder veränderte Familienkonstellationen die Probleme verschärfen. Schon jetzt gebe es kaum altengerechten Wohnraum, der in Zukunft wohl noch dringender benötigt würde. Auch die familieninterne Pflege von Angehörigen würde in den nächsten Jahren weiter zurückgehen, weil Familien nicht mehr in der Nähe wohnen oder Frauen, die bisher und in den meisten Fällen die Pflege in der Familie übernommen haben, selbst immer stärker im Beruf eingebunden sind. Über all diese Entwicklungen sollten sich die Kommunen frühzeitig Gedanken machen, Pläne und Konzepte schmieden, um Lösungsvorschläge parat zu haben, die nicht nur die Lebensqualität der älteren Bevölkerung sichere. Denn ein gutes Pflegeangebot entlaste auch die Jüngeren. Auf einen Antrag, sagte Winterhagen, würde er aktuell verzichten, weil er um das hohe Arbeitspensum der Verwaltung wisse. Auf die lange Bank wolle er das Thema allerdings nicht schieben und hofft, im kommenden Jahr weitere Akteure von der Notwendigkeit dieser Planung zu überzeugen.