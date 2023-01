Politik in Radevormwald Eine Krisenrunde zum Jahresauftakt

Eine Belastung für die Unternehmen seien aktuell auch die hohen Energiekosten, wie Ulrich Koch erklärte. In diesem Zusammenhang berichtete Dejan Vujinovic von der „Winterpause“, die sich die Verwaltung in Wuppertal selbst verschrieben hatte, um Energie zu sparen. Während der Weihnachtsferien hatte die Stadt alle Verwaltungsstellen geschlossen. Einerseits konnte damit tatsächlich viel eingespart werden, doch wie Vujinovic berichtete, hatte es auch Kritik an der Tatsache gegeben, dass die Stadt so lange „dicht“ gemacht hatte.