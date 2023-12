Für 25 Jahre im Rat Stadt Straelen verleiht Ehrenring an Stefan Kemmerling

Stefan Kemmerling ist Gründungsmitglied der Grünen in Straelen und hat über die vielen Jahre die Geschichte der Grünen im Straelener Rat erheblich mitgeprägt. „Wichtig war und ist dir immer eine gute Beziehung zu den anderen Fraktionen und auch zur Verwaltung. So sind Zusammenarbeit und Austausch dein Markenzeichen. Freude macht dir der politische Diskurs, Probleme von allen Seiten zu beleuchten und dann eine gute Lösung auszutüfteln“, hob Bernd Kuse hervor. Er resümierte: „Der einzige Weg, großartige Arbeit zu leisten, ist zu lieben, was man tut" – so sagte es Steve Jobs – und ich glaube, genau das macht auch deine Arbeit für unsere Stadt aus.“ Der Bürgermeister gratulierte Stefan Kemmerling und überreichte ihm vor dem Stadtrat den Ehrenring sowie die Urkunde.