Radevormwalder Ehepaar feiert Diamanthochzeit „Mir war sie eigentlich zu jung“

Info

Profil Blume-Rollen ist ein international agierender Spezialist für maßgeschneiderte Förderanlagen, Förderelemente und Lagertechnik.

Historie Franz Kiesewetter startete seine Karriere 1954 in Remscheid mit dem Handel von Rollen, Rädern und Industriebedarf. 1958 erwarb er die Firma Blume-Rollen, zog 1960 in die stillgelegten Bismarckwerke in Radevormwald um und produzierte Schub- und Sackkarren. 1971 zog das Unternehmen an den heutigen Standort an der Roentgenstraße.