Angebot des Familienbüros Freie Plätze in den Krabbelgruppen

Bei dem Austausch der Eltern kommen auch Themen auf, die mit aufgegriffen werden können. Am 3. März kommt die Gesundheits- und Kinderkrankenschwester Friederike Borchers-Reinecke zum Thema „Babyschlaf“ und am 28. April zum Thema „Unterwegs mit Baby“ in die Krabbelgruppe. Hier werden zu den jeweiligen Themen Informationen zu kindlichen Bedürfnissen, Hintergründen und verschiedene Möglichkeiten sowie Raum zum Austausch geboten.