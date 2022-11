Beirat des Radevormwalder Kulturkreises plant die neue Spielzeit „Ladies Night“ liegt bei Abstimmung vorne

Die Rückmeldung der Umfrage, wie Kulturkreisvorsitzender Michael Teckentrup am Montagabend in der Programm-Beiratssitzung offenlegte, fiel allerdings geringer aus, als in den Vorjahren. Insgesamt 36 Stimmabgaben verzeichnete der Kulturkreis. Die meisten Stimmen (28) erhielt dabei die Komödie „Ladys Night“, in der es um sechs arbeitslose junge Männer geht, die auf die glorreiche Idee kommen, ihrem Schicksal auf die Sprünge zu helfen, indem sie als Striptease-Gruppe in einem Nachtclub anheuern. Auch die Marlene-Dietrich-Revue erhielt mit 27 Stimmen großen Zuspruch. Ein Stück von Ödön von Horváth sowie „Frau Ada denkt Unerhörtes“ schafften es ebenfalls in die engere Auswahl.