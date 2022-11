Adventszeit in Radevormwald : Weihnachtsbeleuchtung hat hohen Preis

Marian Zwienczek hängt am Schlossmacherplatz die Weihnachtsbeleuchtung auf. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Damit ab 24. November die Innenstadt wieder festlich weihnachtlich leuchtet, werden dieser Tage Lichterketten und Ornamente angebracht. Der Heimat- und Verkehrsverein startet seinen alljährlichen Spendenaufruf zur Finanzierung.

Am Donnerstag vor dem ersten Advent wird ab 17 Uhr die Weihnachtsbeleuchtung angeknipst. „Diesmal ohne großes Brimborium“, sagt Renate Greif, Schatzmeisterin des Heimat- und Verkehrsvereins Radevormwald. Eine Ankündigung, die dieses Jahr auch hätte ausfallen können, macht der Verein in seinem Spendenaufruf deutlich.

Lange hatten die Beteiligten an der Weihnachtsbeleuchtung – HVV, Stadt und Werbegemeinschaft – mit Blick auf die Energiekrise und den allgemeinen Sparmaßnahmen diskutiert: Sollte die Radevormwalder Innenstadt in diesem Jahr weihnachtlich beleuchtet werden ? „Letztendlich haben sich alle dafür ausgesprochen, nach den beiden Pandemiejahren die Innenstadt wieder in weihnachtlichem Glanz erstrahlen zu lassen“, schreibt Vereinsvorsitzende Ursula Mahler. Für viele Bürger ein Lichtblick, ein Funken der Hoffnung, der in der Stadt nicht fehlen sollte.

Info Spendenkonten für Weihnachtsbeleuchtung Wer dabei mithelfen möchte, die Weihnachtsbeleuchtung 2022 zu finanzieren, sendet unter dem ­Verwendungszweck „Weihnachtsbeleuchtung 2022“ seine Spende an folgende Konten des Heimat- und Verkehrsvereins Radevormwald. Sparkasse Radevormwald-Hückeswagen IBAN DE72 3405 1350 0000 1022 28 Raiffeisenbank Radevormwald IBAN DE37 3846 2135 3042 4770 60 Eine steuerliche Spendenbescheinigung sendet der Heimat- und Verkehrsverein im Januar 2023 unaufgefordert zu.

„Doch die Weihnachtsbeleuchtung hat einen hohen Preis“, stellt Renate Greif fest. 12.000 Euro kostet allein der Auf- und Abbau der Beleuchtung, der in den vergangenen Jahren immer durch Spenden aus der Bevölkerung sowie von Vereinen und Geschäftstreibenden, Unternehmern und Ärzten finanziert wurde. Bereits im vergangenen Jahr wurde es knapp. In diesem Jahr, befürchtet Greif, in Zeiten von Inflation, höheren Unterhaltskosten und allgemeiner Verunsicherung und Zurückhaltung, könnte es noch enger werden.

230 Spendenbriefe hat der HVV nun rausgeschickt – in der Hoffnung, den Betrag zusammenzukriegen. Vorsorglich, für den Fall, dass es ein Jahr nicht klappen sollte, hat der Verein zwar Rücklagen gebildet, verrät der zweite Vereinsvorsitzende Michael Scholz. „Das würde allerdings auch nur ein Jahr gut gehen.“ Im Folgejahr müsste die Innenstadt in der Adventszeit dann möglicherweise im Dunkeln bleiben – „wie es damals auch in Wermelskirchen der Fall war“, erinnert sich Greif. Soweit aber soll es nicht kommen. Die Vereinsmitglieder, die mit Vertretern der Stadt und der Werbegemeinschaft am Mittwochmorgen in der Innenstadt zu einem Pressetermin zusammenkamen, zeigen sich zuversichtlich.

Fleißig bei der Arbeit war währenddessen Marian Zwienczek, der seit nunmehr 25 Jahren schon die Weihnachtsbeleuchtung in Radevormwald anbringt und für den es von Renate Greif nur lobende Worte gab. „Er ist für uns immer im Einsatz, kümmert sich nicht nur darum, dass die Weihnachtsbeleuchtung auf und abgehängt wird, sondern auch wenn sie leuchtet, kommt er immer wieder vorbei, um zu schauen, ob etwas repariert werden muss. Der Mann ist Gold wert.“

Besondere Schwierigkeiten gebe es bei der Anbringung der Ketten nicht, erklärt Zwienczek. Er müsse nur immer wieder darauf achten, dass während er seine Arbeit auf dem Steiger verrichte, der Verkehr ordentlich fließen kann. Die langen Ornamente über den Straßen seien anstrengender und nur mit mehreren Mitarbeitern anzubringen.