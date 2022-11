Nachhaltige Landwirtschaft soll gefördert werden : Mehr Öko-Lebensmittel aus der Region

Info

Konzept Öko-Modellregionen haben sich bereits in anderen Bundesländern als Impulsgeber in der Entwicklung regionaler Bio-Wertschöpfungsketten etabliert. In Nordrhein-Westfalen sind sie ein neues Format. Die Öko-Modellregionen in NRW wurden 2021 erstmalig durch das damalige Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz (MULNV) ausgerufen.

Anzahl In bislang zwei Wettbewerbsphasen wurden 2021 und 2022 insgesamt fünf Öko-Modellregionen in NRW ins Leben gerufen.