Unternehmen aus Radevormwald So entsteht der Rader Röstkaffee

In diesem Jahr heißen die Inhaberfamilien Drago und Poidomani am Samstag, 3. Dezember wieder alle Kaffeeliebhaber zum „Tag der offenen Tür“ in der Rösterei Drago Mocambo, Röntgenstraße 26, willkommen. In der Zeit von 10 bis 16 Uhr drehen sich alle Themen rund um den perfekten Kaffeegenuss. „Für einen richtig guten Kaffee benötigt man natürlich eine sehr gute Bohne, aber es kommt ebenso auf die richtige Brühkunst an“, meint Barista-Schulungsleiter Antonio Bennardo. Er wird bei dem offenen (Kaffee)-Schnuppertag seine Gäste gerne darin unterweisen, wie sie auch privat einen gelungenen Barista-Kaffee zubereiten können. Geschäftsführer Maurizio Caccamo teilt mit: „In den vergangenen zwei Corona-Jahren haben wir uns verstärkt auf die Entwicklung neuer Bio-Kaffeesorten konzentriert. Am 3. Dezember werden unsere Besucher die Gelegenheit haben, sowohl die neuen als auch bewährten Produkte in unserem Ausstellungsbereich zu verköstigen.“