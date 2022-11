Diskussion in Radevormwald Tagesmütter in ihrer Existenz bedroht

Zum allgemeinen Fachkräftemangel, sagt sie, kommen nun auch die steigenden Energiekosten dazu, mit denen sie ebenfalls zu kämpfen hat. Lorent heizt in den angemieteten Räumlichkeiten mit Erdgas. „Da sind die Kosten jetzt einfach mal doppelt so hoch“, berichtet sie. In Radevormwald bekämen Großtagespflegen zwar anders als in anderen Kommunen einen Mietzuschuss. Aber auch das sei derzeit nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Betriebswirtschaftlich sei eine Tagespflege nur mit vielen Plätzen. „Dann lassen sich die Kosten besser verteilen.“ Doch dafür bräuchte es mehr Personal, das nicht vorhanden zu sein scheint. Derzeit betreut Lorent gemeinsam mit einer Kollegin neun Kinder im Alter zwischen null und fünf Jahren. Die Vergütung pro Stunde beträgt pro Kind 5,20 Euro. In Halver, sagt sie, betrage der Stundensatz 6,90 Euro. Sie selbst werde ihren Betrieb über die Krise irgendwie aufrechterhalten. Aber sie kenne auch andere Situationen.