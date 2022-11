Sparkasse in Hückeswagen und Radevormwald : Weihnachtswunschbäume kehren in Sparkasse zurück

Ein geschmückter Weihnachtswunschbaum in der Sparkassen-Geschäftsstelle an der Peterstraße. Foto: Stephan Büllesbach

Hückeswagen/Radevormwald Für Kinder, deren Eltern es finanziell nicht besonders gut geht, gibt es wieder eine besondere Aktion. Denn dadurch liegt auch für sie an Heiligabend ein Geschenk unterm Weihnachtsbaum.

Die geschmückten Tannen, die demnächst auch wieder in den Geschäftsstellen der Sparkasse an der Peterstraße in Hückeswagen und der Radevormwalder Hohenfuhrstraße stehen werden, sind besondere: Denn wieder einmal handelt es sich um sogenannte Weihnachtswunschbäume. Diese Aktion, die von der Caritas Oberberg, der AOK Rheinland/Hamburg, Regionaldirektion Oberbergisches Land, den Sparkassen und Oberberg online ausgerichtet wird und am kommenden Freitag, 25. November, startet, richtet sich an Kinder aus finanziell bedürftigen Familien. Damit helfen Hückeswagener und Radevormwalder vielen Kindern in ihren Städten zu einem Weihnachtsgeschenk, weil die Eltern dies nur sehr schwer ermöglichen können.

Traditionell startet die Aktion zum ersten Adventswochenende – in diesem Jahr zum 20. Mal. „Mittlerweile ist sie schon fast eine kleine Institution, an der sich die Bürger gerne beteiligen“, betont Willbert Paffrath vom Kreiscaritasverband. Mit der Weihnachtswunschbaum-Aktion soll an den Festtagen mit Hilfe von großherzigen Bürgern auch in bedürftigen Familien für glückliche Kinderaugen gesorgt werden, wirbt er.

Jeder, der helfen möchte, kann sich einen Wunschzettel eines Kindes vom Baum in der Sparkasse nehmen. Der Spender kauft dann das entsprechende Geschenk und gibt es weihnachtlich wieder in der jeweiligen Geschäftsstelle ab. Der Höchstbetrag eines Wunsches liegt bei 25 Euro. Die Pakete werden anschließend von den Mitarbeitern der Caritas an die Familien weitergegeben, so dass das Geschenk an Heiligabend unterm Weihnachtsbaum liegt. Auf den Wunschzetteln ist lediglich der Vorname, Alter und der Wunsch vermerkt. Mittels einer Nummer kann die Caritas dann die Geschenke den Familien zuordnen.

Weitere Weihnachtswunschbäume in Oberberg werden im Gummersbacher AOK-Haus, bei Oberberg online, der Sparkasse Bergneustadt und der Kreissparkasse Köln in Wipperfürth aufgestellt. Mehr als 600 Kinder aus finanziell schwachen Familien werden auf diesem Weg ihren Weihnachtswunsch erfüllt bekommen.

Weitere Informationen zu der Aktion und zu dem Wunschbaum gibt es bei der Caritas Oberberg, Willbert Paffrath, Tel. 02261/306122.

