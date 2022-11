Deutsches Rotes Kreuz in Radevormwald : Endlich wieder DRK-Weihnachtsbasar

Erna Dahlhaus (l.) schaut sich bei Hadburg Finke vom Handarbeitskreis Wintermützen an. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Vor drei Jahren fand die beliebte Veranstaltung zuletzt statt. Schon am Samstag herrschte großer Andrang im DRK-Haus an der Carl-Diem-Straße.

Von Wolfgang Weitzdörfer

Die Stimmung ist gut im DRK-Haus an der Carl-Diem-Straße. Am Wochenende vor dem ersten Advent findet wieder der Basar des Deutschen Roten Kreuzes mit vielen selbstgemachten Waren statt. Nebenan in der Cafeteria ist gerade in der Mittagszeit sehr viel Betrieb, dort wird von der DRK-Bereitschaft Grünkohl serviert, die Tische sind voll, das warme Mittagessen schmeckt.

„Früher haben wir die Cafeteria auch noch mit betreut, aber das schaffen wir heute nicht mehr“, sagt Elfi Helmich, DRK-Mitglied und im Handarbeitskreis aktiv. Daher habe man das an die DRK-Bereitschaft abgegeben. „Heute Mittag war schon so viel los, dass wir bei uns im Basar Stühle aufgestellt haben, wo die Leute sich hinsetzen und auf einen freien Platz warten konnten“, sagt sie.

Der DRK-Weihnachtsbasar findet schon seit vielen Jahren statt. Und doch ist es in gewisser Weise ein Neustart an diesem Wochenende. „Drei Jahre ist es her, dass wir zuletzt einen Weihnachtsbasar veranstalten konnten – wegen Corona musste er 2020 und 2021 ausfallen“, sagt Elfi Helmich. Ein wenig üben habe man aber schon im Sommer können, ergänzt sie schmunzelnd. „Da gab es einen Tag der offenen Tür im DRK hier, bei dem wir auch einen kleinen Basar veranstaltet haben“, sagt Elfi Helmich.