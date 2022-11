Bildung in Radevormwald Das ist der Logo-Entwurf für die Sekundarschule

Die Sekundarschule Radevormwald möchte sich ein neues Logo geben. Einen Entwurf aus den Reihen der Schulgemeinde gibt es auch schon – am Montag wurde er den Vertretern der Politik in der Sitzung des Schulausschusses vorgestellt. Zu sehen ist die Silhouette der Radevormwalder Innenstadt mit den vier charakteristischen Türmen in einem grünen Kreis.