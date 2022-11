Radevormwalder Sozialdemokraten stellen Antrag : SPD: Auch Kita-Essen bezuschussen

Dietmar Stark ist der Fraktionsvorsitzende der SPD. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Nicht nur die Familien mit schulpflichtigen Kindern sollen entlastet werden. Die Belastung der Familien durch Lebensmittelkosten werden nicht nur in den Kommunen in NRW diskutiert.

Die Fraktion der Sozialdemokraten im Radevormwalder Rat hat für den Jugendhilfeausschuss am kommenden Dienstag und für die Ratssitzung am Dienstag, 13. Dezember, den Antrag gestellt, auch die Eltern jener Mädchen und Jungen, die Tagesstätten in Radevormwald besuchen, bei den Kosten für Mittagsmahlzeiten zu entlasten. Hintergrund sind die gestiegenen Preise für Lebensmittel.

Die CDU-Fraktion hatte bereits in der vergangenen Woche beantragt, dass die Stadt Zuschüsse für die Mittagsverpflegung an Grundschulen und an weiterführernden Schulen zahlen soll. Dazu soll für den Haushaltsentwurf 2023 eine Summe von 65.000 Euro veranschlagt werden. Diese Zuschüsse sollen nach Vorstellung der CDU auch für die Jahre 2024 und 2025 in gleicher Höhe gezahlt werden. Es sei zu erwarten, dass ein schulisches Mittagessen wegen der steigenden Preise bald fünf Euro kosten werde, derzeit seien es 3,50 bis vier Euro. Die Sozialdemokraten argumentieren nun, dass „nicht nur die Eltern von schulpflichtigen Kindern, sondern auch die Eltern der Kindertagesstätten von diesen Mehrbelastungen betroffen“ seien. Daher sei es im Zuge eines sozialen Ausgleichs „unerlässlich und geboten, auch diesen Familie eine finanzielle Entlastung zu gewähren“, erklärt der Fraktionsvorsitzende der Radevormwalder SPD, Dietmar Stark.

Die Radevormwalder Stadtverwaltung solle sicherstellen, dass diese Entlastung im gleichen prozentualen Umfang wie bei den Schulessen erfolgen soll, die notwendigen Mittel sollen im Haushaltsentwurf 2023 zur Verfügung gestellt werden.