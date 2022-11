Pandemie im Oberbergischen Kreis Corona-Inzidenz in Oberberg sinkt deutlich auf 234,1

In Radevormwald gab es vergangene Woche ein Minus von 20 bei den Neuinfizierten – von 54 auf 34. In Hückeswagen stieg die Zahl um drei von 45 auf 48, in Wipperfürth sank die Zahl der Neuinfizierten von 55 auf 50. Aktuell positiv getestet sind 44 Radevormwalder (56 waren es in der vergangenen Woche), 57 Hückeswagener (51 in der Vorwoche) und 63 Wipperfürther (62 vor einer Woche).