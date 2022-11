Freizeit in Nettetal Mit Kultur die Stadt attraktiver machen

Was aber „eng gesehen“ wird, ist der Standort der Veranstaltungen: „Die sollen in Nettetal bleiben“. In den 30 Jahren seines Bestehens hat der Verein mehr als 200 Konzerte veranstaltet. Für die jährlich vier bis sechs Konzerte suchen die Organisatoren reizvolle Orte auf wie den Innenhof von Schloss Krickenbeck, die Burg Bocholt, das Zirkuszelt in Hinsbeck, die Alte Kirche in Lobberich oder die evangelische Kirche in Kaldenkirchen.