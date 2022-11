Musik in Radevormwald Nach Bundes-Gold spielt das Feuerwehrorchester sein Herbstkonzert

Vom musikalischen Können des Ensembles können sich nun die Radevormwalder selber wieder ein Bild machen, und zwar beim Herbstkonzert am Samstag, 26. November, um 20 Uhr im Großen Saal des Bürgerhauses. Das Orchester spielt dann ein bunt gemischtes Programm, in dem beliebte Melodien ebenso zu hören sein werden wie interessante Neuigkeiten im Repertoire. Zwei Solisten, am Saxophon und am Xylophon, zeigen im Rahmen des Abends ihre Virtuosität.