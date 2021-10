DRK Dahlhausen/Wupper : DRK Dahlhausen freut sich über 400 Spenden in 2020

Dahlhausen Erfolgreich läuft die durch die Pandemie ins Leben gerufene Online-Vergabe und Reservierung von Terminen für die Blutspenden, die Wartezeiten verhindern soll.

Neubauer weist auf den sogenannten „Dienstabend“ des DRK an der Wupper hin – normalerweise jeden zweiten Montag im Monat – im November erst am 15. November, 19.30 Uhr, in der Unterkunft in Herkingrade neben der Feuerwehr. Dort sind Interessierte willkommen, denn das DRK sucht immer neue Helfer. Derzeit gibt es 24 Mitglieder. „Mit mehr Leuten könnten wir mehr Themen besetzen, unsere Blutspende noch besser organisieren, den Sanitätsdienst verstärken“, sagt Neubauer. Auch bei der Rettungsdienstausbildung, der Altkleidersammlung oder im Katastrophenschutz gebe es Einsatzmöglichkeiten sowie Chancen für Aus- und Fortbildung.