Vereine in Radevormwald : Schützen von 1708 nehmen aktives Vereinsleben wieder auf

Vereine in Radevormwald

Radevormwald Um die finanzielle Situation schnell zu stabilisieren, wird sich der Schützenverein am Weihnachtsmarkt in der Innenstadt beteiligen. Beim Feierabendmarkt waren die Schützen bereits mit einem Reibekuchenstand vertreten.

Im Schießstand am Hölterhof herrscht wieder Leben. Der Schützenverein Radevormwald 1708 konnte in diesem Sommer sein Training in der Jugend- und Erwachsenenabteilung nach dem Lockdown aufnehmen. Auch das Damenschießen findet regelmäßig statt. Dass der Schützenverein unter der Pandemie gelitten hat, wurde bei der Jahresversammlung deutlich. Das Schützen- und Heimatfest musste zweimal abgesagt werden, und auch der Betrieb im Schießstand war zeitweise komplett zum Erliegen gekommen.