Jecke Zick in Radevormwald : KG Rua Kapaaf präsentiert Sessionsorden

Radevormwald Höhepunkte der neuen Session sind sicherlich die „Kölsche Weihnacht“ im November und das „Kunterbunte Bürgerhaus“ im Februar 2022. Das „Rumpelstilzchen“ ist dabei auf Abschiedstournee.

Die närrische Zeit rückt immer näher. Schon am 11.11. ist Sessionsauftakt. Und auch die Herbststürme zeigen es: „Alles hat seine Zeit“. Und genau das ist auch das Motto der KG Rua Kapaaf für die Karnevalssession 2021/2022. Pünktlich zum Auftakt in die fünfte Jahreszeit traf der neue Sessionsorden (Foto: Rua kapaaf) jetzt in Radevormwald ein.

„Schon von Beginn an sind diese Orden ein Spiegel Radevormwalder Zeitgeschichte. Nach Themen wie Bürgerbus , Sekundarschule oder Corona in den vergangenen Jahren zeigt der Orden dieses Jahr ‚Wo die Wälder mal rauschten’ – RadeohneWald“, erläutert Präsident Dirk Finger den doppeldeutigen Hintergrund für die Wahl dieses Mottos. Gemeinsam mit Thomas Lorenz hatte er die Idee zum Orden. „Bei genauer Betrachtung findet man sogar einen Borkenkäfer“, sagt er und schmunzelt.

Thomas Lorenz betont, dass die Karnevalgesellschaft „Rua Kapaaf“ schon immer gerne etwas Aktuelles in ihre Orden hat einfließen lassen wollen. Dieses Stück Zeitgeschichte habe jetzt ja fast schon Tradition. „Wir haben halt diesen Anspruch“, meint Lorenz und blickt zufrieden auf die neuen Orden. Höhepunkte der neuen Session sind die „Kölsche Weihnacht“ mit der Gruppe „Paveier“ am Sonntag, 28. November. Vorverkauf und Umtausch der Karten aus dem Jahr 2020 laufen schon. Mit dem „Rumpelstilzchen“, Bernd Stelter, den „Kolibris“ und vielen weiteren bekannten Künstlern aus dem Karneval folgt am 25. Februar 2022 das „Kunterbunte Bürgerhaus“. Der Tausch der Karten aus 2021 beginnt am 15. Januar 2022 ab 10 Uhr im Bürgerhaus. „Wir sind schon seit 2020 ausverkauft“, sagt Sitzungspräsident Thomas Lorenz. „Wer Interesse hat, kann uns das gerne per E-Mail unter karten@rua-kapaaf.de melden. Wir nehmen zwar keine Karten zurück, vermitteln aber gerne, falls jemand wegen der geänderten Situation nicht kommen kann“, erklärt er das Prozedere.