Sport in Radevormwald : Große Feier für Sportplatz auf der Brede

Sport in Radevormwald

Wupperorte Die offizielle Eröffnung der neuen Sportanlage auf der Brede mobilisierte die Wupperorte. Fertig saniert ist der Platz bereits seit November 2020.

Genutzt wird der modernisierte Sportplatz auf der Brede bereits seit vielen Monaten, aber eine offizielle Einweihungsfeier konnte aufgrund der Corona-Pandemie lange nicht stattfinden. Diese besondere Feier holte die Stadtverwaltung Radevormwald am Samstag in Zusammenarbeit mit vielen lokalen Akteuren nach.

Für die Wupperorte ist die Modernisierung des Sportplatzes, der jetzt einen Kunstrasenplatz hat, ein wichtiger Schritt, um die Lebensqualität innerhalb des Quartiers zu steigern. Bürgermeister Johannes Mans ist stolz auf diese Entwicklung. „In den Wupperorten hat sich in den vergangenen Jahren viel bewegt. Neben dem Ärztehaus und dem Begegnungszentrum am Siedlungsweg ist die Modernisierung des Sportplatzes ein weiterer wichtiger Schritt und Erfolg“, sagte der Bürgermeister. Er hofft, dass die Sportanlage nicht nur von Vereinen, sondern auch von Privatpersonen genutzt wird. „Der Sportplatz ist eine Mehrgenerationen-Anlage und soll nicht nur den Sport und die Fitness, sondern auch die sozialen Begegnungen in den Wupperorten fördern.“