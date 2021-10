Wermelskirchenerin in Radevormwald mit Drogen erwischt : Anglerin (40) erhält Geldstrafe für Ecstasy-Besitz

Radevormwald Ob die Anglerin nun zwei oder sieben Tabletten der Droge besessen hatte, war für das Urteil nicht relevant. Der Staatsanwalt forderte eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 20 Euro, also 600 Euro.

Der Angelsport wird ja allgemein als sehr entspannend beschrieben. Warum eine 40-jährige Anglerin aus Wermelskirchen sieben Ecstasy-Tabletten bei sich hatte, blieb auch bei der Strafverhandlung am Wipperfürther Amtsgericht ungeklärt. Die Frau wurde im Juni 2020 gegen 23 Uhr in Radevormwald von der Polizei überprüft. Die Beamten fanden bei ihr insgesamt sieben Pillen der Designerdroge, die teilweise einzeln verpackt waren.

Ob die Anglerin nun zwei oder sieben Tabletten der Droge besessen hatte, war für das Urteil nicht relevant. Der Staatsanwalt forderte eine Geldstrafe von 30 Tagessätzen zu je 20 Euro, also 600 Euro. Dass die Angeklagte geständig war und keine Vorstrafen hatte, wertete er strafmildernd. Dem Antrag schloss sich der Richter in seinem Urteil an. „Sie haben die Tat auch schon bei der Durchsuchung der Polizei vor Ort eingeräumt“, sagte er.

Da die alleinerziehende Mutter gerade eine neue Teilzeitstelle angetreten hatte, gab ihr der Staatsanwalt einen guten Rat mit auf den Weg: „Sollte es noch einmal zu einer Straftat mit Betäubungsmitteln kommen, so wird es in ihrem Führungszeugnis stehen, was für Sie auch wichtig ist im Hinblick auf ihre Arbeitsstelle und ihre Tochter.“ Die 40-Jährige bedankte sich für die Warnung und nahm das Urteil an.