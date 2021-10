Jahreshauptversammlung der Löscheinheit Pont : Ponter Wehr musste 2020 insgesamt 28 Mal ausrücken

Pont Nach 21 Jahren legte Hans Josef Dams sein Amt als Kassierer nieder, sein Nachfolger ist Frank Bosch. Einheitsleiter Thomas Schauenberg überreichte einen Präsentkorb.

Nachdem die Jahreshauptversammlung der Löscheinheit Pont im März 2020 noch kurz vor dem ersten Lockdown stattfinden konnte, musste die Jahreshauptversammlung 2021 bis in den Herbst warten. Neben den Ehrungen und Beförderungen stand auch die Neuwahl des Kassierers an. Zunächst verlas Einheitsleiter Thomas Schauenberg den Jahresrückblick. Im Jahr 2020 wurde die Einheit Pont zu 28 Einsätzen gerufen. Im Anschluss gaben Wehrleiter Andrè Bardoun und sein Stellvertreter Christoph Willems einige Einblicke in die Zukunft. Ordnungsamtsleiter Johannes Dercks überbrachte Dank und Gruß von Verwaltung und Rat, Ortsbürgermeister Robert Dams schloss sich mit dem Dank der Ponter Bevölkerung an.