Trägerverein „aktiv55plus“ in Radevormwald : Mitarbeiter für Begegnungsstätte gesucht

Radevormwald Im Café im Haus Hürxthal soll es künftig kein Mittagessen geben, aber Getränke und gute Gespräche. Jetzt werden noch zwei Mitarbeiter gesucht.

Kyra Springer hat konkrete Vorstellungen, welche Anforderung die beiden neuen Mitarbeiter in der Begegnungsstätte Haus Hürxthal am Schlossmacherplatz erfüllen sollen: „Wir brauchen keine Gastro-Fachkraft, sondern suchen Menschen, die Lust am guten Ergebnis haben“, sagt die Koordinatorin des Trägers des Angebotes, dem Verein „aktiv55plus“. Das Café sei ein Schwerpunkt in der Begegnungsstätte, in dem es aber kein Mittagessen geben soll, weil das die Stadt nicht wünsche. Bewerber müssten nicht unbedingt zur älteren Generation gehören, auch Jüngere könnten sich, falls es zeitlich passt, um die Viertelstelle mit einem Umfang von 16 Stunden bewerben. Auf diesen Öffnungsumfang hat sich der Trägerverein mit der Stadt geeinigt, Öffnungstage sollen mittwochs ganztags sowie Donnerstag- und Freitagnachmittag sein.