Corona-Pandemie in Radevormwald : Oft sind ganze Familien mit Corona infiziert

Radevormwald/Oberberg Die 7-Tage-Inzidenz ist bei den 20- bis 39-Jährigen im Oberbergischen Kreis besonders hoch. In den Haushalten stecken sich die Familienmitglieder untereinander an. Zudem ist oftmals festzustellen, dass keine Person aus der Familie geimpft ist.

„Auffällig ist momentan, dass ganze Familien betroffen sind. In den Haushalten stecken sich die Familienmitglieder untereinander an. Zudem ist oftmals festzustellen, dass keine Person aus der Familie geimpft ist“, heißt es in einer Pressemitteilung des Kreises. Das entspreche auch dem, was das Robert Koch Institut (RKI) prognostiziert habe – „...einem erneuten Anstieg der Fallzahlen, bedingt durch die noch immer große Zahl ungeimpfter Personen und mehr Kontakte in Innenräumen.“ Derzeit sind 337 Personen im Kreis positiv getestet. In Radevormwald sind es neun, und damit eine mehr als noch am Donnerstag. In Hückeswagen stieg der Zahl der Infizierten gleich um drei auf jetzt aktuell sechs. Insgesamt kamen kreisweit von Donnerstag auf Freitag 35 Neuinfektionen hinzu.