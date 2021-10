Fußball in Radevormwald : Spende für Jugendring und Mittagstisch, Trikots für Bambini

Radevormwald Die „Alten Herren“ des SC 08 spenden 1600 Euro zu gleichen Teilen an den Rader Mittagstisch und an den Kinder- und Jugendring. Die großzügige Spende stammt aus dem Benefizspiel vom 2. Oktober gegen die Traditionsmannschaft von Fortuna Düsseldorf.

Die Fußballer des SC 08 sind ganz offensichtlich in Spendierlaune: Am Montagabend gab es gleich zwei Übergaben. Einmal ging es um viel Geld, beim anderen Mal um Trikots.

Die „Alten Herren“ des SC 08 sind sehr stolz, weil sie 1600 Euro zu gleichen Teilen an den Rader Mittagstisch und an den Kinder- und Jugendring Radevormwald überreichen konnten. Die großzügige Spende stammt aus dem Benefizspiel vom 2. Oktober gegen die Traditionsmannschaft von Fortuna Düsseldorf – organisiert von Andreas Hecker, „der sich über diese Spendensumme sicherlich sehr freuen wird“, berichtete Ulf Heilmann von den „Alten Herren“, vom Förderverein und vom Marketingteams des Vereins. Doch damit nicht genug: Ralf König und Ulf Heilmann vom Förderverein des SC 08 konnten ebenfalls am Montag während des Bambini-Trainings am Kollenberg mit großer Freude dem kleinsten Nachwuchs des Vereins mit ihren Trainern Phillip und Maik Prange einen nagelneuen Satz blauer „Celtic-Trikots“ überreichen „Die Freude war den kleinsten Kicker förmlich ins Gesicht gemalt“, stellte Ulf Heilmann freudestrahlend fest.