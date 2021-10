Reformierte Kirchengemeinde Radevormwald feiert Emder Synode : „Stärke und Macht kommt von unten“

Pfarrer Dieter Jeschke bei seiner Predigt über die Emder Synode in der Kirche am Radevormwalder Marktplatz. Foto: Flora Treiber

Radevormwald Auch die reformierte Kirchengemeinde in Radevormwald feierte am Sonntagnachmittag mit einem Festgottesdienst 450 Jahre Emder Synode. Damals wurden wichtige Grundlagen gelegt, die bis heute im Gemeindealltag wirksam sind,

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Flora Treiber

Im Oktober 1571 fand die Emder Synode statt, nachdem Protestanten in den Niederlanden unterdrückt wurden und nach England und Deutschland geflohen waren. An der Emder Synode nahmen geflüchtete Christen teil, um über gemeinsame Werte und eine gemeinsame Ordnung zu sprechen, die für die zerstreuten Flüchtlingsgemeinden gelten würden. Die Beschlüsse dieser Synode wirken bis heute – und deswegen feierte die reformierte Kirchengemeinde dieses besondere Jubiläum mit einem Festgottesdienst am Sonntag.

„Wir feiern dieses Jubiläum nicht nur, weil die Synode eine wichtige Grundlage für unser jetziges System bildet, sondern auch, weil sie uns die Probleme und Herausforderungen der Gegenwart vor Augen führt“, sagte Pfarrer Dieter Jeschke. Er hatte für das Jubiläum einen Gottesdienst vorbereitet, der zentrale Elemente der reformierten Tradition in den Vordergrund stellte. Es wurde viel gesungen, die zehn Gebote waren zu hören, und die Bibel wurde Jeschke vor der Predigt durch den Lektor Mathias Vosswinkel übergeben. Das presbyterial-synodale Wesen der Rheinischen Landeskirche geht auf die Beschlüsse der Emder Synode zurück, die sich gegen eiserne Machtstrukturen stellte und die Macht einer Gemeinde auf viele Schultern verteilen wollte. „Die Stärke und Macht kommt von unten“, sagt Pfarrer Dieter Jeschke. „Das war ein zentraler Beschluss der Synode.“

Info Gespräch über das Glaubensbekenntnis Unperfekt-Garten Die Veranstaltungsreihe „Gespräche im Grünen“ der reformierten Kirchengemeinde setzt sich am Sonntag, 7. November, von 17 bis 18 Uhr fort. Der dritte Termin steht unter dem Motto „Das Glaubensbekenntnis“. Die Gespräche im Grünen finden nach Möglichkeit im Unperfekt-Garten hinter dem Dietrich-Bonhoeffer-Haus statt. Die Gespräche bauen auf Büchern auf, die Pfarrer Dieter Jeschke für das jeweilige Thema empfiehlt, können aber auch ohne Vorkenntnisse besucht werden. Mehr Informationen gibt es im Internet.

www.rade-reformiert.ekir.de

Engagierte Presbyter zu haben, die Entscheidungen fällen, das Gemeindeleben aktiv gestalten und Werte, wie Glaubwürdigkeit und Unbestechlichkeit vertreten, ist bis heute elementar in dem System evangelischer Gemeinden. Die Generalia der Emder Synode bestehen aus 53 Artikeln und beginnen mit den Sätzen „Keine Gemeinde soll über andere Gemeinden, kein Pastor über andere Pastoren, kein Ältester über andere Älteste, kein Diakon über andere Diakone Vorrang haben oder Herrschaft beanspruchen“, zitierte Pfarrer Jeschke am Sonntag. Obwohl die Protestanten vor keinem eisernen Herzog mehr fliehen müssen, wie es vor mehr ls 450 Jahren der Fall war, gibt es auch in der Gegenwart Gegenkulturen, die im Konflikt mit den Beschlüssen der Emder Synode stehen.