Politik in Radevormwald : UWG-Fraktion legt jetzt eine erste Standortbestimmung vor

Radevormwald Trotz der doch enormen coronabedingten Einschränkungen war das Jahr für die Radevormwalder UWG-Fraktion ein ereignisreiches und erfolgreiches Jahr.

Auch die Lokalpolitik in der Bergstadt hat nach der coronabedingten Pause mittlerweile wieder an Fahrt gewonnen und ist aktiv in die Arbeit eingestiegen. So auch die Unabhängige Wählergemeinschaft (UWG) in Radevormwald. Etwas mehr als ein Jahr nach der letzten Kommunalwahl traf sich die Fraktion jetzt zum ersten Teil ihrer Standortbestimmung im Bürgerzentrum an der Wupper.