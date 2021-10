Jahreshauptversammlung in Wassenberg : Ehrenbrief des DJK-Bundesverbandes für Heinz Wynen

Wassenberg Bei der Jahresversammlung der DJK Wassenberg stellte der Vorstand den Mitgliedern die neuen Ziele vor und schaute auf das vergangene Jahr zurück.

Eine ganz besondere Ehrung erhielt der in Wassenberg sehr bekannte Heinz Peter Wynen, Ehrenvorsitzender der DJK Wassenberg: Vorsitzender Detlef Perrey überreichte ihm den Ehrenbrief des DJK-Bundesverbandes. Im Anschluss an diese Ehrung wurden auch Geschäftsführer Ralf-Dieter Beckers und Pressewart Uwe Heldens nach vorne gerufen: Beide bekamen das Sportabzeichen in Gold überreicht, für das die beiden Männer in den vergangenen Monaten die sportlichen Voraussetzungen erfüllt hatten.