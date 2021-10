Entwicklung im Quartier : Bürgerverein für die Wupperorte plant die nächsten Schritte

Wupperorte Trotz der Pandemie hat sich innerhalb des Quartiers viel bewegt. Durch das Quartiermanagement für die Wupperorte sind neue Treffpunkte entstanden.

Der Bürgerverein für die Wupperorte will seine Kommunikation verbessern. „Es ist wichtig, dass wir unsere Aktionen und Themen besser vermitteln und nach außen tragen. Dafür wollen wir Social Media, die Presse, aber vielleicht auch Flyer nutzen“, sagt Pressesprecher Armin Barg. Auch Angebote, die von anderen Akteuren, wie dem Quartiermanagement oder der Stadtverwaltung geplant werden, will der Bürgerverein mit zusätzlichen Infos an die Bürger bringen. Zu den wichtigen Themen gehören alle Fragen um die Mobilität. Der Quartierbus fährt seit einigen Wochen nicht mehr, die Stadt will Mitfahrbänke im Quartier aufstellen. „Die Bürger fragen sich, wie dieses Konzept funktioniert, stellen sich Versicherungsfragen und wollen die Standorte wissen“, sagt Barg. Der Bürgerverein unter Leitung des Vorsitzenden Marcus Riese will helfen, diese Fragen zu klären.