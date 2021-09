Deutscher Rednerpreis : Sprüche-Feuerwerk bei Gabriel-Ehrung in Neuss

Neuss Der ehemalige Politiker der SPD bekam am Samstag im Neusser Dorint-Hotel den Deutschen Rednerpreis überreicht – dabei wurde freundschaftlich ausgeteilt.

Sigmar Gabriel ist am Sonntag 62 Jahre alt geworden. Ein ganz besonderes „Geburtstagsgeschenk“ nahm der frühere SPD-Vorsitzende und Vizekanzler bereits am Samstagabend im Dorint-Hotel in Neuss entgegen: Die German Speakers Association, der Berufsverband deutschsprachiger Redner, zeichnete den früheren Politiker mit dem Deutschen Rednerpreis 2021 aus. Die Laudatio hielt der frühere Chefredakteur der Bild-Zeitung, Kai Diekmann .

Kai Diekmann gab dem zu Ehrenden folgendes zu verstehen: „Nicht immer hat uns so viel verbunden wie heute. Ich war Ihnen einst in herzlichster Abneigung zugetan.“ Er gab Gabriel-Zitate wie dieses zum Besten: „Wenn Angela Merkel das Richtige von uns abschreibt, wollen wir gerne auf die Quellenangabe verzichten.“ Oder: „Nur da, wo es anstrengend ist, ist das Leben.“ Der Laudator verriet, dass Vater Gabriel ein unverbesserlicher Nazi gewesen sei, die Mutter hingegen eine empathische Krankenschwester. Das Auditorium erfuhr unter anderem, dass Sigmar Gabriel einst Waschmaschinen und Kühlschränke für Quelle ausgeliefert hat. Und: „Er war der Erste in seiner Familie, der das Abitur machen durfte. Und er war auch der erste Ministerpräsident in seiner Familie.