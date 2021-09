Scheibenschützen Neuss empört : Jakobus-Figur auf dem Freithof schwer beschädigt

Neuss Beschmiert und behangen wurde die Plastik in der Vergangenheit schon häufiger. So gravierend wie bei diesem Mal, wurde die Jakobus-Figur laut Schützen allerdings noch nie beschädigt. Jetzt soll die Polizei eingeschaltet werden.

Von unbekannter Hand wurde in der Nacht zum Freitag die Jakobus-Figur auf dem Freithof schwer beschädigt. Stadtführer Rolf Lüpertz fiel das bei seinem morgendlichen Stadtspaziergang als erstem auf und er schlug sofort Alarm. Wenig später war Robert Schlune vor Ort – und erschüttert: „Das sieht aus, als hätte ein 100-Kilo-Mann Poledance daran gemacht“, sagt der Oberschützenmeister der Scheibenschützen.

Diese traditionsreiche Gesellschaft hatte der Stadt die Plastik aus dem Atelier von Bert Gerresheim im Jahr 2007 geschenkt und damit zugleich dem Patron ihrer bis ins Jahr 1415 zurückreichenden Vereinigung ein Denkmal gesetzt. Grund zum Ärgern hatten die Stifter seitdem immer wieder, sagt Schlune. Mal war die Plastik beschmiert, mal mit irgend etwas behängt worden. So gravierend wie dieses Mal allerdings seien die Beschädigungen noch nie gewesen, sagt Schlune.

Seine „Diagnose“: Der Pilgerstab der massiven Bronzefigur ist um 45 Grad nach vorne verbogen, mittig gebrochen und aus der Verankerung in der Hand gelöst. Es sei nicht so, dass man den Stab einfach herausziehen könne, sagt Schlune, stellt aber gleich fest: „Das kann so nicht bleiben.“ Sicherungsmaßnahmen sollen bald erfolgen.