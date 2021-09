Jugendarbeit in Neuss : Jugendtreff „Das Haus“ rollt in die Zukunft

Ein Highlight des Jugendtreffs „Das Haus“ ist die Skatehalle im Keller. Der Bodenbelag hat WM-Standard, versichert Architekt Georg Iglauer beim Rundgang. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Neuer Name, neue Möglichkeiten: Unter dem Titel „Das Haus“ soll der Jugendtreff am Hamtorwall schnell zum Begriff werden. Der Startschuss erfolgte am Freitag. Und das alles steckt im neuen Haus der Jugend.