Wahlkampf in Kleve : Kutschaty schwört SPD auf Endspurt ein – Sigmar Gabriel kommt

Der SPD-Landesvorsitzende Thomas Kutschaty war am Wochenende in Kleve, um die Genossen im Wahlkampf zu unterstützen. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Der SPD-Landesvorsitzende machte den Sozialdemokraten in Kleve Mut für die letzten Wahlkampfmeter. Auch Ex-Parteichef Sigmar Gabriel hat einen Besuch für die Kreisstadt angekündigt.

(lukra) Das Wetter am Samstag sei ein wenig vergleichbar mit dem diesjährigen Wahlkampf, meinte der SPD-Kreisvorsitzende Thorsten Rupp. Am Anfang noch ziemlich diesig, verzogen sich im Laufe des Tages die Wolken und machten Platz für die Sonne. Prozentpunkt um Prozentpunkt hat sich die SPD in den vergangenen Wochen an die Union herangerobbt, sie in Umfragen mittlerweile hinter sich gelassen. „Wir genießen ein bisschen, dass wir in den Umfragen vorne liegen“, sagte Rupp.