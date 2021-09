Diskussion über die Stadtentwicklung : Fünf Visionen für „Neuss 2030“

Wie geht es weiter mit der Neusser Innenstadt? Bei einer Diskussion waren Visionen für Neuss im Jahr 2030 gefragt. Foto: Frank Kirschstein

Neuss Das Forum Stadtentwicklung stellte die Frage nach der Zukunft der Innenstadt – und landete beim Verkehrsversuch. Am Ende stellten die Teilnehmenden ihre Vision vor. So wollen sie 2030 in Neuss leben.