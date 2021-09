Woche der Nachhaltigkeit in Neuss : Klima-Experte wünscht Auto-Verbot in Städten

Die Eindämmung des Klimawandels funktioniert Experten zufolge nur mit einer Veränderung der Verkehrs-Kultur. Foto: dpa/Annette Riedl

Neuss Die Folgen des Klimawandels sind vor der eigenen Haustür spürbar, daher appellierte der Experte Nick Reimer in Neuss dafür, direkt vor Ort etwas dagegen zu tun – und schlug durchaus mutige Maßnahmen vor.

Von Ute Böhm

(tebo) An der Sebastianusstraße in Neuss sorgt bereits ein zeitlich und örtlich begrenzter „Autofrei“-Versuch für hitzige Diskussionen. Aus Sicht des Klimaexperten und Buchautoren Nick Reimer, der jetzt im Zuge der „Woche der Nachhaltigkeit“ in der Volkshochschule über die klimatischen Veränderungen bis Mitte des Jahrhunderts sprach, könnte das erst der Anfang sein. Der Experte kann sich nämlich vorstellen, dass das Autofahren in Städten komplett verboten wird – schließlich gebe es dort einen funktionierenden öffentlichen Nahverkehr, dann könne auch im ländlichen Raum Individualverkehr vertretbar sein.

Bei seinem Vortrag stellte Reimer klar: Der Klimawandel lässt sich nicht mehr verhindern, allerdings will Reimer nicht kapitulieren. Eine Abkehr von fossiler Energie aus Kohle sei für ihn unumgänglich und müsse schnell umgesetzt werden. Im Klimaschutz müssten die Schritte viel konsequenter erfolgen, um einen spürbaren Effekt zu erzielen. Eine Energie- und Verkehrswende müsse vorangetrieben werden.

Er setzt auch vor der Haustür an, die abgestorbenen Fichtenwälder und die extremen Sommer wie Winter brächten die kollektiven Erfahrungen in der Region an ihre Grenzen. Klimamodelle ließen sich von den Experten berechnen, aber welche Bäume das veränderte Wetter gut vertragen, oder welches Gemüse in der Region demnächst gut gedeiht, müsse erst wieder herausgefunden werden. „Hier gehen uns wichtige Erfahrungswerte verloren“, stellt Reimer fest. Dabei appellierte er an die die Besucher: Einfach machen! Die Menschen sollten sich darüber klar werden, was ihre Interessen sind und entsprechend handeln. Es brauche einen Diskurs, der die Interessen der Menschen in den Mittelpunkt stellt, nicht der Wirtschaft. Das fange bei der Solaranlage auf dem Dach an, die nicht selbst finanziert sein muss: „Es gibt auch die Möglichkeit, sich genossenschaftlich zusammen zu schließen und ein Projekt zu realisieren“, erklärt Reimer.

Auch der Apfel aus Übersee sorge für einen höheren CO 2- Ausstoß, ebenso wie die tägliche Pendelfahrt zum Job. „Wir werden unser Leben verändern müssen“, sagt Reimer. In Deutschland würden sich die Menschen zu wenig organisieren. Sein Tipp: Sich direkt an den Abgeordneten im Heimatwahlkreis wenden und die Anliegen, die angepackt werden sollen, benennen: „Bilden Sie Banden und treten Sie für Ihre Ziele ein.“ So kämen bei der Politik die Wünsche der Wähler an und nicht nur die der Wirtschaft, die gute Kontakte unterhält.