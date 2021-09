Auftritt in Kleve : Sigmar Gabriel will „auf keinen Fall“ zurück in die Politik

Vor dem Kurhaus: Sigmar Gabriel (Mitte) mit Thorsten Rupp (rechts) Josef Gietemann, Prof. Hasan Alkas und SPD-Bundestagskandidat Bodo Wissen (v.l.). Foto: Evers, Gottfried (eve)

Kleve Der Ex-Außenminister las im Museum Kurhaus aus seinem Buch „Mehr Mut“. Eine Rückkehr in die aktive Politik schloss der 61-Jährige kategorisch aus.

Auch wenn SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz den von ihm beschriebenen Weg des sozialliberalen Politikers eingeschlagen hat und so das Kanzleramt erobern sollte und vielleicht eine Stelle frei hätte am Kabinettstisch – Sigmar Gabriel würde nicht wieder zurück in die aktive Politik wollen. „Nein, auf keinen Fall. 40 Jahre Politik, davon 30 im Parlament – das reicht“, sagt der Ex-Außenminister, Ex-Vizekanzler, Ex-Wirtschaftsminister und Ex-Parteivorsitzender der Sozialdemokraten.

Gabriel hat nur wenig Zeit, man redet auf dem Weg von der Lounge des Museums Kurhaus Kleve zur Wandelhalle, in der Gabriel aus seinem 2020 erschienen Buch „Mehr Mut“ lesen und mit den Klever Sozialdemokraten diskutieren wird. „Wenn die SPD Zustimmung bekommt und mehrheitsfähig wird, dann immer, wenn sie den sozialliberalen Weg nimmt“, sagt der Politiker, der hier an den Rande der Republik natürlich nicht nur als Buchautor gekommen ist, sondern als Politiker, der auch im Ruhestand immer noch zu den prominenten Aushängeschildern seiner Partei gehört und so Bodo Wissen, dem Bundestagskandidaten der Kreis-SPD, noch mehr Rückenwind geben soll im Wahlkampf. Um vielleicht doch einmal den bei den Direktkandidaten immer so tiefschwarzen Kreis Kleve zu erobern.

Wissen, SPD-Unterbezirksvorsitzender Thorsten Rupp, Kleves SPD-Chef Josef Gietemann und Hasan Alkas von der Kreistagsfraktion-SPD hatten Gabriel zuvor vor dem Museum begrüßt. Gabriel war das erste Mal im Klever Museum, freute sich über Beuys, den als Träger des Kaiserrings seiner Heimatstadt Goslar, kenne. Er erinnerte sich daran, dass er auf Einladung der SPD-Bundestagsabgeordneten des Kreises Kleve und SPD-Schatzmeisterin und späterer Bundesumweltministerin Barbara Hendricks schon zweimal in der Region war. „Amüsant war dann in Kalkar, dass wir dort unendlich viele Geld investiert haben und unendlich viel Ärger hatten - und als ich dann da war, stand ich mitten in einem Wunderland und eben nicht im Schnellen Brüter“, sagte Gabriel. Barbara Hendricks habe viel für die Sozialdemokratische Partei geleistet, habe als Schatzmeisterin das Geld zusammengehalten dass er, Gabriel macht eine Kunstpause und grinst leicht, dann habe ausgeben können. Hendricks habe nicht nur als Ministerin internationale Abkommen verhandelt sondern auch ganz lokal immer die Fahne des Niederrheins hoch gehalten, würdigte der Ex-Außenminister die Ex-Umweltministerin, die sich just am Tag vor dem Besuch Gabriels in Kleve aus der aktiven Berliner Politik verabschiedete und nicht in Kleve war. Sie möchte diese Fahne für Berlin gerne an Bodo Wissen weiterreichen.