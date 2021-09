Ehrenpreis der SPD : „Kempsche Kroan“ geht an die Feuerwehr

Die „Kempsche Kroan“, ein Preis der SPD, geht in diesem Jahr an die Freiwillige Feuerwehr in Kempen. ­ Foto: Norbert Prümen

Kempen Die Kempener SPD zeichnet mit dem Kempsche Kroan besonderes Engagement aus. Der SPD-Landesvorsitzender Kutschaty hält hielt in der Paterskirchen die Laudatio.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Eva Scheuß

Mit der „Kempsche Kroan“, der „Kempener Krähe“, ist in diesem Jahr die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Kempen ausgezeichnet worden. Nach dem Arzt Martin Kamp (2019) und dem Berufsschulpfarrer Roland Kühne (2020) ist dies der dritte Bürgerpreis für außerordentliches, ehrenamtliches soziales Engagement, den die Kempener SPD im Rahmen einer Feierstunde am Sonntagnachmittag in der Paterskirche vergab.

Kurzfristig waren die Organisatoren zuvor ins Schwitzen geraten. Denn die als Laudatorin vorgesehene frühere Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) konnte wegen des Bahnstreiks nicht anreisen. Auf kurzem Weg konnte der hiesige SPD-Bundestagsabgeordnete Udo Schiefner seinen Parteifreund Thomas Kutschaty, den SPD-Landesvorsitzenden in NRW, dazu bewegen, nach Kempen zu kommen. Er überreichte den Preis in Form eines Würfels aus dunklem Granit an Wehrführer Franz-Heiner Jansen, der mit einigen Abgesandten der Löschzüge erschienen war. Sehr erfreut und „stellvertretend für alle ehrenamtlichen Hilfsorganisationen der Stadt Kempen“ nahm er den Preis entgegen.

In seiner Laudatio stellte Thomas Kutschaty die Bedeutung der Freiwilligen Feuerwehren heraus; auch angesichts der Hochwasserkatastrophe an Ahr und Erft vor wenigen Wochen. Die Kempener Feuerwehr unterstützte ihre Kollegen in Bad Münstereifel-Iversheim mit einem Lkw voller Hilfsgüter. „Einige Mitglieder haben sich spontan Urlaub genommen und sind in die Katastrophengebiete gefahren“, sagte er. Er sprach Probleme an, die heute auch zum Alltag der Feuerwehren gehörten: zugeparkte Straßen, Gaffer, die die Arbeit behinderten, Beleidigungen und tätliche Angriffe. „Wertschätzung und Respekt hat an Stellenwert eingebüßt“, befand er. „Wir müssen uns alle an ihre Seite stellen.“

Bürgermeister Christoph Dellmanns (parteilos), auch Teil der Jury, dankte der Freiwilligen Feuerwehr für ihren ehrenamtlichen Einsatz, „sieben Tage, 24 Stunden lang“. Als Pressesprecher der Stadt Kempen habe er öfter Einsätze begleitet und dabei Respekt vor der hohen Verantwortung entwickelt. Finanzielle Unterstützung stellte er in Aussicht. Kein Verständnis zeigt er für Beschwerden über Sirenenlärm. „Sirenen werden in Kempen von den Dächern ertönen, wann immer es notwendig ist, dazu stehe ich als Bürgermeister“, stellte er klar. Der Kempener SPD-Vorsitzende Stefan Kiwitz hatte zuvor die Bedeutung des sozialen Engagements in der Gesellschaft hervorgehoben. Dies mache auch Kempen sozialer, lebens- und liebenswerter.

Launig und temperamentvoll wurde die Veranstaltung von der stellvertretenden Kempener SPD-Fraktionsvorsitzenden Martina Güldenbog moderiert. Musikalische Akzente setzten Stefan Lindner am Piano und der junge Kieran Hoof mit dem Alt-Saxophon.

Der Preis in Form eines Würfels aus dunklem Granit zeigt auf der Oberseite das vom Kempener Grafiker und Illustrator Jürgen „Moses“ Pankarz entworfene namengebende Logo, eine Krähe (auf Platt: „Kroan“) mit frechem roten Schal. Sie steht für die Kempener SPD. Gefertigt wurde der Preis, wie auch seine beiden Vorgänger, vom Kempener Steinbildhauer Manfred Messing. 2019 wurde der Bürgerpreis „Kempsche Kroan“ das erste Mal verliehen. Preisträger war Martin Kamp, der im zentralasiatischen Tadschikistan medizinische Hilfe leistet.

2020 ging der Preis an den Berufsschulpfarrer Roland Kühne, der sich in vielfältiger Weise für Menschenrechte einsetzt und nach dem Erbeben in Haiti ab 2010 beim Wiederaufbau half. Laudator für ihn war damals kein Geringerer als der ehemalige Präsident des Europäischen Parlaments Martin Schulz. Die Jury habe auch in diesem Jahr wieder „die Qual der Wahl“ gehabt, war zu hören. Ihr gehören Andreas Gareißen, Christoph Dellmans, Udo Schiefner, Irene Steeger, Ariane Müller, Thomas Ortmann und Stefan Kiwitz an.