Verkehrsminister prescht vor : Scheuer will Preis für Sprit bei zwei Euro pro Liter deckeln

Scheuer will Preis für Sprit bei zwei Euro pro Liter deckeln

Berlin „Bei zwei Euro muss die Politik einschreiten!“ Diese Zahl hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ins Spiel gebracht und eine Begrenzung des Spritpreises bei zwei Euro pro Liter gefordert.

Das sagte der CSU-Politiker am Montag der "Bild". Insbesondere in ländlichen Gegenden seien die Menschen auf das Auto angewiesen. Die Regierung müsse "die Kraft haben einzugreifen", sagte Scheuer weiter. In der Bundestagswahl im September sieht Scheuer demnach auch eine Abstimmung über den Spritpreis.