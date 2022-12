Neukirchener Erziehungsverein Jürgen Haid erhält das Kronenkreuz

Als ausgebildeter Prediger am Seminar in Bad Liebenzell ist dem gebürtigen Schwaben Jürgen Haid das geistliche Anliegen in seinem tätigen Handeln von Bedeutung. „Der persönliche Bezug zu Jesus Christus ist dir wichtig und vor allem, diesen mit anderen zu teilen. Nicht zuletzt darin, dass dank dir der Hans-Lenhard-Schule jedes Jahr rechtzeitig eine Ausgabe der Herrnhuter Losungen zur Verfügung steht“, so Markus Wittenberg zum Schluss seiner herzerfrischenden Laudatio.