Gemeinde Rheurdt Verstärkung für das Rathaus

In einem stark besetzten Bewerberfeld setzte sich dann die 47-jährige Christina Möhring aus Duisburg durch, die ihre Stelle bereits am 1. November antrat. Die Kolleginnen und Kollegen freuen sich über die Unterstützung von Christina Möhring. Die Gemeinde Rheurdt unterstreiche damit erneut den hohen Stellenwert der Bereiche Klimaschutz, Mobilität und Nachhaltigkeit, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde.