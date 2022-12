Gemeindeentwicklung Rheurdt Verfahren für Senioreneinrichtung wird vorgezogen

In einigen Kommune im Kreis Kleve bestehen Engpässe bei den Pflegeplätzen, so auch in der Gemeinde Rheurdt. Laut der Pflegebedarfsplanung besteht zurzeit ein Bedarf nach 72 vollstationären Pflegeplätzen. Nach der Pflegebedarfsplanung steigt der Bedarf für vollstationäre Pflegeplätze bis zum Jahr 2040 auf 114 Plätze an, also jährlich um gut zwei Plätze.