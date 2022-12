Wandelweg Schaephuysen „Ort der Stille“ auf dem Mühlenberg

Auf dem Mühlenberg in Schaephuysen, Richtung Wasserhochbehälter, befindet sich in einem kleinen Waldstück ein Bilderstock der Schönstatt Niederrhein. Die Gedenkstätte wurde in den vergangenen Jahrzehnten als Ort der Stille und Einkehr sehr geschätzt. Mit den Jahren war die gesamte Anlage jedoch auch in die Jahre gekommen und der besondere Ort, der an der Route des Wandelwegs der Artenvielfalt liegt, war unter den Dornensträuchern im Dornröschenschlaf versunken. Aus Kostengründen sollte die Gedenkstätte im Jahr 2021 aufgelöst werden. Eine Gruppe Engagierter wollte dies nicht einfach so hinnehmen und flugs wurde das Projekt „Ort der Stille“ geschmiedet, welches nun unter finanzieller Unterstützung des Landes NRW in die Endphase der Realisierung geht. Freunde und Freundinnen der Turmtransformation und des Vereins für Gartenkultur und Heimatpflege Schaephuysen graben nun schon das ganze Jahr Löcher in den Wald, schleppen Holz und Stangen durch die Gegend und versenken Gehölze und Blumenzwiebeln im Waldboden.