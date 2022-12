Angebot zum Ende des Jahres eingestellt Kreis Wesel impft mehr als 105.000 Mal gegen Corona

Die erste Impfung gegen das Coronavirus wurde am 8. Februar 2021 in der Niederrheinhalle Wesel verabreicht, die letzte am 17. Dezember 2022. Im gesamten Kreis wurden seit Beginn der Impfkampagne gegen das Coronavirus bis einschließlich zur 49. Kalenderwoche 2022 (5. bis 11. Dezember) laut Coronaimpfung.nrw insgesamt 1.110.917 Impfungen durchgeführt – davon hat der Kreis Wesel seit 1. Oktober 2021 in eigener Verantwortung 105.173 Impfungen durchgeführt.