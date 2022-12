Kindertagespflege in Neukirchen-Vluyn Flexible Betreuung für die Kleinsten

Berufstätigkeit und Elternschaft, oft ist das ein großes Problem. Das gilt vor allem für Eltern kleinerer Kinder. Nicht alle Kitas bieten geeignete U3-Plätze, und wenn doch, haben sie oft lange Wartezeiten. In solchen Fällen bietet der Kreis Wesel betroffenen Eltern als alternative Möglichkeit, ihre Kleinkinder tagsüber oder nur stundenweise in eine private Tagesbetreuung zu geben. Doch auch hier übersteigt der Bedarf in der letzten Zeit immer häufiger das Angebot, wie Vanessa Schöbel weiß. Sie ist im Kreis für die Koordination und Verteilung der Tagespflegeangebote in insgesamt sieben Gemeinden ohne eigenes Jugendamt zuständig, unter anderem auch für Neukirchen-Vluyn, und hofft jetzt über mehr Öffentlichkeit neue interessierte Tagespflegerinnen und -pfleger zu gewinnen. „Im Grunde“, so erklärte sie bei einem Gespräch mit der Rheinischen Post, „kann jeder, der das 18. Lebensjahr vollendet hat, Tagesmutter oder -vater werden. Dennoch sind dafür natürlich auch noch ein paar weitere persönliche und praktische Voraussetzungen notwendig.“