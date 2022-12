Start des Kirchenjahres in Neukirchen-Vluyn Neujahrsempfang mit der großen Hoffnung auf Frieden

Nach zwei Jahren Corona-Pandemie begrüßte zu Beginn des neuen Kirchenjahres am 1. Advent der Neukirchener Erziehungsverein rund 120 Gäste zum Neujahrsempfang im Neukirchener Berufskolleg. Nach der Begrüßung durch Präses Siegmund Ehrmann erinnerte Direktorin Annegret Puttkammer in ihrer Kurzandacht an das Licht von Bethlehem und die Friedensbotschaft in der Weihnachtszeit: „Wohl selten zuvor waren uns die Menschen aus der Weihnachtsgeschichte so nah wie in diesem Jahr. Auch damals lebten sie in kriegerischen Zeiten unter der harten Hand der römischen Supermacht und der ständigen Bedrohung, durch grassierende Krankheiten hinweggerafft zu werden“, erklärte sie. Die große Hoffnung und das Gebet für das Jahr 2023 sei, dass Europa von der Bürde des fürchterlichen Krieges befreit werde, und die Menschen in der Ukraine sich wieder aufrichten und in Sicherheit leben könnten.