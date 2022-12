Unternehmen in Neukirchen-Vluyn Hudhud-Schneiderei schließt die Pforten

So entstand die Idee, eine offene Nähwerkstatt mit einem Nähzimmer zu gründen, um Arbeitserprobungen möglich zu machen und aus alten Textilien neue entstehen zu lassen. An einem ersten Nähkursus nahmen neun syrische Migranten teil. Die Teilnehmer gaben dem Projekt den Namen Hudhud. Das Wort Hudhud ist arabisch, es ist der Name für den Wiedehopf. Charakteristisch für diesen Vogel ist seine etwa fünf bis sechs Zentimeter lange aufrichtbare Federhaube, deren Enden in einem weiß-schwarzen Abschluss auslaufen und mit der er in der Balzzeit um Weibchen wirbt.